Стармер сделал лордом мэра Лондона

Комментаторы отмечают, что членство в палате лордов не означает, что сэр Садик сложит свои полномочия мэра. Более того, как отмечает The Guardian, первый мусульманин—мэр Лондона, избранный на этот пост в 2016 году, неоднократно говорил, что собирается до конца использовать свой третий срок в этой должности, который заканчивается в мае 2028 года. Тем не менее членство в палате лордов позволяет ему претендовать на министерское кресло в новом кабинете министров Энди Бёрнема, который приступит к обязанностям премьер-министра страны в ближайший понедельник, 20 июля.