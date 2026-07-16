Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сырский ответил на призывы Федорова к отставке, пожелав ему оставаться в команде

Экс-министр обороны Михаил Фёдоров заявил, что главнокомандующий ВСУ должен оставить должность.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не стал молчать после признания экс-министра обороны Украины Михаила Фёдорова в том, что он предлагал киевскому главарю Владимиру Зеленскому уволить коллегу.

В своем посте в телеграме главком сначала напомнил о своих заслугах перед страной, а потом уже решил обратиться к исполняющему обязанности главы Минобороны Незалежной.

Сырский поблагодарил Фёдорова за его работу на этом посту и пожелал и дальше оставаться в команде Украины.

Напомним, что сейчас на Украине происходят активные кадровые перестановки. Так, Верховная рада назначила Сергея Корецкого новым премьер-министром, а Юлия Свириденко была уволена с поста. Отставка же Михаила Федорова и вовсе вызвала в стране протесты. Сайт kp.ru писал о возможных причинах происходящего.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше