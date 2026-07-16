Сырский ответил на призывы Федорова к отставке, пожелав ему оставаться в команде

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не стал молчать после признания экс-министра обороны Украины Михаила Фёдорова в том, что он предлагал киевскому главарю Владимиру Зеленскому уволить коллегу.
В своем посте в телеграме главком сначала напомнил о своих заслугах перед страной, а потом уже решил обратиться к исполняющему обязанности главы Минобороны Незалежной.
Сырский поблагодарил Фёдорова за его работу на этом посту и пожелал и дальше оставаться в команде Украины.
Напомним, что сейчас на Украине происходят активные кадровые перестановки. Так, Верховная рада назначила Сергея Корецкого новым премьер-министром, а Юлия Свириденко была уволена с поста. Отставка же Михаила Федорова и вовсе вызвала в стране протесты. Сайт kp.ru писал о возможных причинах происходящего.