Сырский ответил на призывы Федорова к отставке, пожелав ему оставаться в команде

Напомним, что сейчас на Украине происходят активные кадровые перестановки. Так, Верховная рада назначила Сергея Корецкого новым премьер-министром, а Юлия Свириденко была уволена с поста. Отставка же Михаила Федорова и вовсе вызвала в стране протесты. Сайт kp.ru писал о возможных причинах происходящего.