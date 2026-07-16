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В Ростовской области после падения обломков БПЛА загорелась пшеница

В Ростовской области после падения обломков БПЛА в Аксайском районе днем на поле загорелась озимая пшеница, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в «Максе».

Источник: РБК

В Ростовской области после падения обломков БПЛА в Аксайском районе днем на поле загорелась озимая пшеница, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в «Максе».

«Пострадавших нет. Провели опашку и пролив участка. В настоящее время возгорание полностью ликвидировано», — написал он.

По данным Слюсаря, минувшей ночью над Ростовской областью сбили порядка 25 дронов в Таганроге и в пяти районах области. Атаке подверглись Аксайский, Веселовский, Октябрьский, Шолоховский и Чертковский районы, сообщил глава региона.

Ростовская область регулярно подвергается атакам дронов. 10 июля в результате налета БПЛА произошел пожар на территории морского порта в Таганроге. Кроме того, возгорания возникли на двух объектах хранения нефтепродуктов в Азове. На следующий день возгорания ликвидировали.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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