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Welt рассказала о «первой практике» ядерного сотрудничества ФРГ и Франции

Под Кельном запланированы учения, где солдаты двух стран будут обслуживать самолеты друг друга, пишет Welt. Также ожидается, что совместный совет обороны утвердит участие войск ФРГ во французских ядерных учениях уже этой осенью.

Источник: РБК

Германия и Франция «впервые применили на практике» достигнутое сотрудничество в области ядерного сдерживания — французские истребители Rafale, способные нести ядерное оружие, и немецкие Eurofighter уже провели совместные тренировки по дозаправке в воздухе, пишет Die Welt.

17 июля в рамках франко-германского саммита на авиабазе Нервених под Кельном также запланированы учения, в ходе которых немецкие и французские солдаты проведут работы по техническому обслуживанию самолетов.

По данным источников в правительстве Германии, в пятницу ожидается, что Совет обороны примет решение о том, что немецкие солдаты впервые осенью примут участие во французских ядерных учениях.

В рамках саммита также состоится заседание Совета обороны и безопасности с участием министров иностранных дел и обороны. По информации Reuters, после заседания, вероятно, будут приняты две совместные декларации. Немецкий чиновник заявил, что ожидается достижение соглашения о том, как будут продолжаться разработки отдельных элементов проекта Future Combat Air System (FCAS).

FCAS включает разработку истребителя, который должен прийти на смену французскому Dassault Rafale и немецкому Eurofighter Typhoon к 2040 году. Генподрядчики — Dassault Aviation и Airbus Defence and Space. С прошлого года неоднократно сообщалось о разногласиях сторон, в июне Reuters и Financial Times со ссылкой на источники писали, что Франция и Германия договорились отказаться от совместной разработки истребителя.

Президент Владимир Путин говорил, что Россия готова ответить на милитаризацию Европы, но «никогда не инициировала военное противостояние».

В апреле, комментируя запланированные совместные ядерные учения Польши и Франции для отработки атак на цели в России и Белоруссии, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал такие планы дестабилизирующими. По его словам, возможное обсуждение Францией и Польшей совместных учений по применению ядерного оружия лишний раз показывает устремление Европы к дальнейшей милитаризации и нуклеаризации региона.

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