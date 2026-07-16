Welt рассказала о «первой практике» ядерного сотрудничества ФРГ и Франции

FCAS включает разработку истребителя, который должен прийти на смену французскому Dassault Rafale и немецкому Eurofighter Typhoon к 2040 году. Генподрядчики — Dassault Aviation и Airbus Defence and Space. С прошлого года неоднократно сообщалось о разногласиях сторон, в июне Reuters и Financial Times со ссылкой на источники писали, что Франция и Германия договорились отказаться от совместной разработки истребителя.