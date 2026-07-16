Германия и Франция «впервые применили на практике» достигнутое сотрудничество в области ядерного сдерживания — французские истребители Rafale, способные нести ядерное оружие, и немецкие Eurofighter уже провели совместные тренировки по дозаправке в воздухе, пишет Die Welt.
17 июля в рамках франко-германского саммита на авиабазе Нервених под Кельном также запланированы учения, в ходе которых немецкие и французские солдаты проведут работы по техническому обслуживанию самолетов.
По данным источников в правительстве Германии, в пятницу ожидается, что Совет обороны примет решение о том, что немецкие солдаты впервые осенью примут участие во французских ядерных учениях.
В рамках саммита также состоится заседание Совета обороны и безопасности с участием министров иностранных дел и обороны. По информации Reuters, после заседания, вероятно, будут приняты две совместные декларации. Немецкий чиновник заявил, что ожидается достижение соглашения о том, как будут продолжаться разработки отдельных элементов проекта Future Combat Air System (FCAS).
FCAS включает разработку истребителя, который должен прийти на смену французскому Dassault Rafale и немецкому Eurofighter Typhoon к 2040 году. Генподрядчики — Dassault Aviation и Airbus Defence and Space. С прошлого года неоднократно сообщалось о разногласиях сторон, в июне Reuters и Financial Times со ссылкой на источники писали, что Франция и Германия договорились отказаться от совместной разработки истребителя.
Президент Владимир Путин говорил, что Россия готова ответить на милитаризацию Европы, но «никогда не инициировала военное противостояние».
В апреле, комментируя запланированные совместные ядерные учения Польши и Франции для отработки атак на цели в России и Белоруссии, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал такие планы дестабилизирующими. По его словам, возможное обсуждение Францией и Польшей совместных учений по применению ядерного оружия лишний раз показывает устремление Европы к дальнейшей милитаризации и нуклеаризации региона.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».