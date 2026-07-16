Внебрачный сын Жириновского оспорил в КС нормы об установлении отцовства

Ранее суды уже рассматривали его заявления, но решения неоднократно отменялись. В Кабардино-Балкарии факт отцовства сначала подтвердили в особом порядке, затем вышестоящая инстанция отменила это постановление, указав на наличие спора о праве. Позже Никулинский суд Москвы удовлетворил иск, однако Мосгорсуд снова отменил решение, сочтя, что такое требование нельзя рассматривать без имущественной составляющей.