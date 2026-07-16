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Захарова высмеяла поведение фон дер Ляйен во время воздушной тревоги в Киеве

Председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен следует отказаться от поездок в Киев. Об этом в четверг, 16 июля, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен следует отказаться от поездок в Киев. Об этом в четверг, 16 июля, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Дипломат прокомментировала поведение фон дер Ляйен, которая во время визита в украинскую столицу была вынуждена прервать общение с журналистами из-за воздушной опасности и спрятаться в убежище.

— Западникам надо усвоить: киевские каникулы закончились. И нечего туда больше таскаться, — передает слова Захаровой «КП».

Днем ранее глава ЕК сообщила, что Еврокомиссия заключила с Украиной сделку по производству беспилотников для Вооруженных сил страны в европейских государствах. В рамках соглашения правительство ЕС предоставит свои производственные площадки в обмен на наработки Киева в области беспилотных технологий.

10 июля агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что ЕС близок к заключению соглашения, которое позволит Украине направлять средства из пакета военной помощи в размере 60 миллиардов евро на покупку вооружений британского производства.

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