Иран внес активы Трампа в ОАЭ и Саудовской Аравии в список целей для ударов

К публикации прикреплена иллюстрация, на которой изображен глава Белого дома в окружении своих активов на Ближнем Востоке, которые пока находятся на стадии строительства или проектирования. Среди них небоскребы Trump International Hotel & Tower в Дубае, Trump Plaza в Джидде и Trump Tower в Эр-Рияде, а также несколько гольф-клубов.