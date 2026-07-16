Пожилой англичанин принял ислам ради брака с 65-летней башкиркой

Другая необычная история произошла в Китае, где женщина по имени Энни Ниу рассказала своей семьей о том, что на протяжении пяти лет притворялась покойной сестрой-близнецом. Одна из родственниц почувствовала серьезное недомогание, и ей раскрыли правду, утешив тем, что одна из внучек уже давно ждет ее в загробном мире.