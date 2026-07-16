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Пожилой англичанин принял ислам ради брака с 65-летней башкиркой

79-летний житель Великобритании и 65-летняя уроженка Стерлитамака провели обряд мусульманского бракосочетания (никах) на территории геопарка «Торатау» в Башкортостане. По информации пресс-службы парка, церемония состоялась в традиционной юрте у подножия одноименной горы-шихана.

79-летний житель Великобритании и 65-летняя уроженка Стерлитамака провели обряд мусульманского бракосочетания (никах) на территории геопарка «Торатау» в Башкортостане. По информации пресс-службы парка, церемония состоялась в традиционной юрте у подножия одноименной горы-шихана.

Перед началом обряда пара и их гости сделали фотографии на фоне природных памятников. Управляющий менеджер геопарка Газиз Галин отметил, что этот случай лишний раз подтверждает, что для создания семьи не существует возрастных или географических преград, говорится в сообщении парка в VK.

В Индонезии мужчина развелся со своей 21-летней супругой и женился на ставшей вдовой теще, которая забеременела от него. Ситуация привлекла внимание местных властей и представителей территориальный силовых структур.

Другая необычная история произошла в Китае, где женщина по имени Энни Ниу рассказала своей семьей о том, что на протяжении пяти лет притворялась покойной сестрой-близнецом. Одна из родственниц почувствовала серьезное недомогание, и ей раскрыли правду, утешив тем, что одна из внучек уже давно ждет ее в загробном мире.

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