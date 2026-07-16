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Трехминутный премьер Украины

Владимир Зеленский четко действует в традициях авторитарной власти: перетряска правительства нужна для удаления персон, набирающих популярность и угрожающих своим укрепляющимся авторитетом положению самого диктатора, и для создания иллюзии перемен в условиях отмены любых выборов и узурпации власти. Поэтому министр обороны Украины Михаил Федоров просидел в кресле полгода, как и его предшественник.

А некоторые публичные акции, в основном молодежные, в его поддержку только укрепят «фюрера» в правильности выбора. На уходящего еще и свалят все злоупотребления ТЦК, вызвавшие народные бунты, явно испугавшие Зеленского.

Тем не менее вместо чисто технического премьера Юлии Свириденко назначен Сергей Корецкий, до последнего времени шеф украинского «Нафтагаза». Многие наблюдатели связывают такой маневр с выдвижением специалиста в области энергетики с необходимостью подготовки Незалежной к зиме, которая обещает быть трудной.

Вот только выступление Корецкого в Верховной раде заняло ровно три минуты, в течение которых и речи не было о подробном изложении программы нового премьера. Но, похоже, такой нюанс законодателей не волнует. В кулуарах, видимо, ограничатся обсуждением вопроса, по каким теперь адресам распилят западную помощь. Говорят, Федоров многих обидел, злоупотребляя бюджетом Минобороны в пользу заводов дронов, контролируемых его кланом.