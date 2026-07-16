Трехминутный премьер Украины

Вот только выступление Корецкого в Верховной раде заняло ровно три минуты, в течение которых и речи не было о подробном изложении программы нового премьера. Но, похоже, такой нюанс законодателей не волнует. В кулуарах, видимо, ограничатся обсуждением вопроса, по каким теперь адресам распилят западную помощь. Говорят, Федоров многих обидел, злоупотребляя бюджетом Минобороны в пользу заводов дронов, контролируемых его кланом.