Трехминутный премьер Украины

А некоторые публичные акции, в основном молодежные, в его поддержку только укрепят «фюрера» в правильности выбора. На уходящего еще и свалят все злоупотребления ТЦК, вызвавшие народные бунты, явно испугавшие Зеленского.
Тем не менее вместо чисто технического премьера Юлии Свириденко назначен Сергей Корецкий, до последнего времени шеф украинского «Нафтагаза». Многие наблюдатели связывают такой маневр с выдвижением специалиста в области энергетики с необходимостью подготовки Незалежной к зиме, которая обещает быть трудной.
Вот только выступление Корецкого в Верховной раде заняло ровно три минуты, в течение которых и речи не было о подробном изложении программы нового премьера. Но, похоже, такой нюанс законодателей не волнует. В кулуарах, видимо, ограничатся обсуждением вопроса, по каким теперь адресам распилят западную помощь. Говорят, Федоров многих обидел, злоупотребляя бюджетом Минобороны в пользу заводов дронов, контролируемых его кланом.