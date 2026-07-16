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Левитт рассказала, чему будет посвящено обращение Трампа к нации

Левитт: обращение Трампа к нации будет посвящено защите выборов в США.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 16 июл — РИА Новости. Предстоящее обращение президента США Дональда Трампа к нации будет посвящено защите выборов в Штатах, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«В 21:00 по восточному времени (04:00 пятницы мск) президент Трамп выступит с важным обращением к нации о защите честности наших выборов. Мы призываем каждого американца посмотреть эту трансляцию», — сообщила Левитт во время пресс-брифинга.

Ранее телеканал CBS News со ссылкой на источники сообщил, что Трамп намерен заявить о ранее не разглашавшихся фактах вмешательства Китая в американские выборы. По данным канала, речь пойдет об обвинениях в адрес Пекина в компрометации данных избирателей, а также о доказательствах того, что ЦРУ знало об этих действиях, но скрыло информацию от Трампа во время его первого президентского срока.

По информации CBS, на выступлении будут присутствовать члены кабмина, включая глав ЦРУ, ФБР, нацразведки и МВБ, хотя некоторые из них пропустят мероприятие из-за накладок в расписании.

Сам Трамп до сих пор отказывался лично раскрывать тему своего предстоящего выступления, однако ранее на неделе намекнул, что оно будет посвящено фальсификациям на выборах, а также «еще паре тем».

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