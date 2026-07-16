Левитт рассказала, чему будет посвящено обращение Трампа к нации

ВАШИНГТОН, 16 июл — РИА Новости. Предстоящее обращение президента США Дональда Трампа к нации будет посвящено защите выборов в Штатах, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«В 21:00 по восточному времени (04:00 пятницы мск) президент Трамп выступит с важным обращением к нации о защите честности наших выборов. Мы призываем каждого американца посмотреть эту трансляцию», — сообщила Левитт во время пресс-брифинга.
Ранее телеканал CBS News со ссылкой на источники сообщил, что Трамп намерен заявить о ранее не разглашавшихся фактах вмешательства Китая в американские выборы. По данным канала, речь пойдет об обвинениях в адрес Пекина в компрометации данных избирателей, а также о доказательствах того, что ЦРУ знало об этих действиях, но скрыло информацию от Трампа во время его первого президентского срока.
Сам Трамп до сих пор отказывался лично раскрывать тему своего предстоящего выступления, однако ранее на неделе намекнул, что оно будет посвящено фальсификациям на выборах, а также «еще паре тем».