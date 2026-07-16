ПВО за 12 часов сбила 117 дронов ВСУ над регионами РФ, Азовским и Черным морями

Средства ПВО в течение дня перехватили и уничтожили 117 украинских дронов, пытавшихся атаковать цели на территории России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
БПЛА ВСУ уничтожили в небе над территориями восьми областей: Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Ярославской.
Дроны также сбили над Краснодарским краем, Республикой Крым и акваториями Черного и Азовского морей.
Уничтожение украинских беспилотников велось с 08:00 мск до 20:00 мск.
Все сбитые воздушные цели относились к самолетному типу.
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