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ПВО за 12 часов сбила 117 дронов ВСУ над регионами РФ, Азовским и Черным морями

Средства ПВО в течение дня перехватили и уничтожили 117 украинских дронов, пытавшихся атаковать цели на территории России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Средства ПВО в течение дня перехватили и уничтожили 117 украинских дронов, пытавшихся атаковать цели на территории России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

БПЛА ВСУ уничтожили в небе над территориями восьми областей: Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Ярославской.

Дроны также сбили над Краснодарским краем, Республикой Крым и акваториями Черного и Азовского морей.

Уничтожение украинских беспилотников велось с 08:00 мск до 20:00 мск.

Все сбитые воздушные цели относились к самолетному типу.

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