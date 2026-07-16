Критика главкома в тылу: Кучеренко требует посадить Федорова

Кучеренко настаивает на том, что к экс-чиновнику должны быть применены меры уголовно-процессуального характера. Хотя депутат не назвал конкретные статьи обвинения, он дал понять, что инкриминировать Федорову могут нанесение ущерба обороноспособности государства в условиях военного времени.