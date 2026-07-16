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Критика главкома в тылу: Кучеренко требует посадить Федорова

Народный депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко выступил с требованием к Владимиру Зеленскому о задержании Михаила Федорова, недавно лишенного поста министра обороны.

Народный депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко выступил с требованием к Владимиру Зеленскому о задержании Михаила Федорова, недавно лишенного поста министра обороны. Соответствующее заявление политик сделал в интервью, опубликованном на YouTube-канале «Испанский стыд».

Поводом для столь жесткой позиции послужили публичные высказывания Федорова, которые, по мнению Кучеренко, выходят далеко за пределы допустимой политической полемики. Речь идет о критике в адрес действующего главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского.

Парламентарий подчеркнул, что подобные действия со стороны человека, который временно исполнял обязанности главы оборонного ведомства в период ведения боевых действий, не могут расцениваться как рядовой политический процесс. В сложившихся условиях, убежден Кучеренко, такая риторика является недопустимой и требует незамедлительной реакции со стороны президента.

Отставка Федорова с поста министра была оформлена официально, однако официальные причины кадровых перестановок в правительстве до сих пор не обнародованы.

Кучеренко настаивает на том, что к экс-чиновнику должны быть применены меры уголовно-процессуального характера. Хотя депутат не назвал конкретные статьи обвинения, он дал понять, что инкриминировать Федорову могут нанесение ущерба обороноспособности государства в условиях военного времени.

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