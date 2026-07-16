В Донецкой области обнаружено тело 33-летнего младшего сержанта вооруженных сил Украины Марьяна Пенькальского, пропавшего в конце прошлого года. Останки военнослужащего нашли в полутора километрах от места постоянной дислокации его подразделения — 503-го отдельного батальона морской пехоты. Информацию об этом распространило украинское издание «Время.ua».
Оператор беспилотных летательных аппаратов перестал выходить на связь в ночь на 19 декабря. В тот вечер он должен был убыть на боевое задание в районе Доброполья. Поиски военнослужащего продолжались около полутора месяцев, пока его останки не были найдены в непосредственной близости от военной базы.
Родственники и сослуживцы погибшего настаивают на версии убийства. По их данным, на теле Пенькальского отсутствовали голова и внутренние органы, а верхние конечности были неестественно заведены за спину.
Вдова военнослужащего Ирина Пенькальская, ее адвокат и боевые товарищи мужа уверены, что к расправе причастны сослуживцы. Женщина отмечает, что исчезновение супруга было формально квалифицировано командованием части как самовольное оставление места службы. Из-за такого решения она до сих пор не может оформить полагающиеся государственные выплаты на троих несовершеннолетних детей.
Вдова категорически отвергает версию о дезертирстве, подчеркивая, что муж добровольно отправился на фронт после получения повестки.
Кроме того, Ирина Пенькальская сообщает об обстоятельствах, связанных с автомобилем погибшего. По ее словам, транспортное средство было обнаружено у военнослужащих другого подразделения ВСУ, известного как «Скала». В ходе судебного разбирательства представитель войсковой части А1275 подтвердил факт хищения автомобиля военными из стороннего подразделения.
Точные обстоятельства гибели Марьяна Пенькальского в настоящее время продолжают устанавливаться следственными органами.
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