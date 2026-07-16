В США сделали жесткое заявление после ударов ВС России по Украине

«Украина проигрывает уже сейчас. Ничто из того, о чем договорились в Анкаре, не поможет Украине ни этим летом, ни осенью, ни зимой, пока она будет продолжает терять позиции. Тем временем российские удары разрушают энергетическую инфраструктуру страны. В прошлом году говорили о тяжелой зиме. На этот раз тяжелым будет даже лето», — рассказал он в эфире YouTube-канала.