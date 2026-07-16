В США сделали жесткое заявление после ударов ВС России по Украине

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Технологии, которые НАТО пообещала Украине на саммите в Анкаре, не помогут Киеву отражать удары российских войск, заявил американский военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер.
«Украина проигрывает уже сейчас. Ничто из того, о чем договорились в Анкаре, не поможет Украине ни этим летом, ни осенью, ни зимой, пока она будет продолжает терять позиции. Тем временем российские удары разрушают энергетическую инфраструктуру страны. В прошлом году говорили о тяжелой зиме. На этот раз тяжелым будет даже лето», — рассказал он в эфире YouTube-канала.
По словам аналитика, средства, выделенные на поддержку Украины, на самом деле направляются в европейскую оборонную промышленность, а реализация технологий, обещанных Киеву на саммите НАТО, займет годы.
«На Украине нет противовоздушной обороны. Такова реальность этого конфликта. Анкара была фарсом. Абсолютным фарсом. Дух Анкары растворяется прямо сейчас, пока мы об этом говорим», — заключил эксперт.
Прошедшей ночью ВС России нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного базирования по предприятиям украинского ВПК в Киеве, высокоточным оружием и беспилотниками по объектам инфраструктуры портов «Одесса» и «Южный» в Одесской области.
Ранее Минобороны сообщило, что российские военные при нанесении ударов преодолевают системы ПВО и ПРО противника и могут уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.