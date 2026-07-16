Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) в пятницу, 17 июля, проведет неформальную встречу по «формуле Аррия» на тему преступлений украинского руководства по инициативе российской стороны. Об этом сообщили в пресс-службе постоянного представительства России при всемирной организации.
— 17 июля в 10:00 по Нью-Йорку (17:00 по московскому времени — прим. «ВМ») состоится созванная Россией неформальная встреча членов Совета Безопасности ООН по «формуле Аррия» на тему «Власть террора: преступления киевского режима на Украине и за ее пределами», — передает Telegram-канал представительства.
3 июля верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк на 62-й сессии Совета организации по правам человека призвал Украину незамедлительно остановить пытки российских военнослужащих. По его словам, более половины военнопленных, захваченных Киевом, сообщают сотрудникам его управления о пытках или других формах жестокого обращения. Тюрк подчеркнул, что в основном это происходило в пунктах временного содержания российских бойцов до их перевода в официальные места заключения.