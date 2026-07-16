Россия проведет неформальное заседание Совета безопасности ООН 17 июля

3 июля верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк на 62-й сессии Совета организации по правам человека призвал Украину незамедлительно остановить пытки российских военнослужащих. По его словам, более половины военнопленных, захваченных Киевом, сообщают сотрудникам его управления о пытках или других формах жестокого обращения. Тюрк подчеркнул, что в основном это происходило в пунктах временного содержания российских бойцов до их перевода в официальные места заключения.