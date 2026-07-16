Оператора телесуфлера Трампа отстранили от работы из-за ставок

По данным источников телеканала, Перес работает с Трампом с 2016 года. В ходе расследования выяснилось, что он сделал ставки на более чем дюжину выступлений за три месяца, включая речь на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 2026 года и на церемонии вручения Медалей почета в марте, сообщал телеканал.