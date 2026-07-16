Мадьяр заявил о начале расследования «связей Сийярто с Россией»

Сам Сийярто заявлял, что не жалеет о выстраивании отношений с Россией, и считает правильными решения, принятые за 11 лет работы над развитием «нормальных, прагматичных отношений» с Москвой, в том числе в сфере поставок энергоресурсов. Сийярто также отверг обвинения в «двойной игре».