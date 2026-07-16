Мадьяр заявил о начале расследования «связей Сийярто с Россией»

Новое правительство Венгрии инициировало расследование в отношении экс-главы МИДа Петера Сийярто из-за его предполагаемых контактов с Россией, заявил венгерский премьер Петер Мадьяр.
Сийярто на этой неделе подал в отставку.
«Есть секретные документы, документы из министерства иностранных дел и другие. Когда появится информация, мы вам сообщим», — сказал Мадьяр журналистам (цитата по 444.hu).
Представитель правительства подтвердил изданию, что «расследование начато», но деталей не привел.
В марте, незадолго до парламентских выборов в Венгрии, The Washington Post писала, что Сийярто «часто информировал» российского коллегу Сергея Лаврова о событиях во время перерывов в переговорах с государствами-членами ЕС, предлагая таким образом доступ к «деликатным дискуссиям».
Тогда же венгерский журналист Сабольч Паньи опубликовал расшифровку, как утверждалось, разговора Сийярто и Лаврова. Он сообщил, что запись была сделана разведкой одной из стран ЕС, не уточнив, какой именно.
Министр по делам ЕС Янош Бока в правительстве Виктора Орбана назвал фейком сообщение газеты. По его словам — подобные заявления — дело рук партии «Фидес», возглавляемой Мадьяром. «Но венгерский народ не обманешь», — сказал он.
Лавров, комментируя информацию об «утечке», заявил, что «подслушивать грешно». «А уж если подслушал что-то, что разоблачает тебя самого, — тем более лучше помалкивать и не позориться», — сказал дипломат.
Сам Сийярто заявлял, что не жалеет о выстраивании отношений с Россией, и считает правильными решения, принятые за 11 лет работы над развитием «нормальных, прагматичных отношений» с Москвой, в том числе в сфере поставок энергоресурсов. Сийярто также отверг обвинения в «двойной игре».
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