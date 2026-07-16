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Мадьяр заявил о начале расследования «связей Сийярто с Россией»

Премьер Венгрии Петер Мадьяр заявил, что ведется расследование связей бывшего министра иностранных дел Петера Сийярто с Россией. По его словам, изучаются «секретные документы».

Источник: РБК

Новое правительство Венгрии инициировало расследование в отношении экс-главы МИДа Петера Сийярто из-за его предполагаемых контактов с Россией, заявил венгерский премьер Петер Мадьяр.

Сийярто на этой неделе подал в отставку.

«Есть секретные документы, документы из министерства иностранных дел и другие. Когда появится информация, мы вам сообщим», — сказал Мадьяр журналистам (цитата по 444.hu).

Представитель правительства подтвердил изданию, что «расследование начато», но деталей не привел.

В марте, незадолго до парламентских выборов в Венгрии, The Washington Post писала, что Сийярто «часто информировал» российского коллегу Сергея Лаврова о событиях во время перерывов в переговорах с государствами-членами ЕС, предлагая таким образом доступ к «деликатным дискуссиям».

Тогда же венгерский журналист Сабольч Паньи опубликовал расшифровку, как утверждалось, разговора Сийярто и Лаврова. Он сообщил, что запись была сделана разведкой одной из стран ЕС, не уточнив, какой именно.

Министр по делам ЕС Янош Бока в правительстве Виктора Орбана назвал фейком сообщение газеты. По его словам — подобные заявления — дело рук партии «Фидес», возглавляемой Мадьяром. «Но венгерский народ не обманешь», — сказал он.

Лавров, комментируя информацию об «утечке», заявил, что «подслушивать грешно». «А уж если подслушал что-то, что разоблачает тебя самого, — тем более лучше помалкивать и не позориться», — сказал дипломат.

Сам Сийярто заявлял, что не жалеет о выстраивании отношений с Россией, и считает правильными решения, принятые за 11 лет работы над развитием «нормальных, прагматичных отношений» с Москвой, в том числе в сфере поставок энергоресурсов. Сийярто также отверг обвинения в «двойной игре».

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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