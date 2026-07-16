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Ермака заметили в пункте управления Сырского после отставки Фёдорова

Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак два часа назад посетил пункт управления Главного командования Александра Сырского в одной из прифронтовых областей. Об этом пишет «Украинская правда».

Источник: Life.ru

Визит состоялся на фоне недавней отставки министра обороны Михаила Фёдорова и публичного конфликта между ним и главкомом ВСУ.

Напомним, Михаил Фёдоров официально подтвердил, что покидает пост министра обороны Украины, заявив, что считает работу на этой должности большой честью. Позже Зеленский объяснил причины кадровых изменений, заявив о затяжном конфликте между Минобороны и Генеральным штабом ВСУ. По словам президента, в условиях боевых действий противостояние двух ключевых структур было недопустимо. Сам Фёдоров также признался, что выступал за отставку Сырского и начальника Генштаба Андрея Гнатова. Он критически оценил стиль работы главкома, заявив, что тот, по его мнению, занимается интригами и постоянно говорит о якобы организованных против него информационных кампаниях.

Андрей Ермак —возглавлял Офис президента с февраля 2020 года до конца ноября 2025 года и считался одним из наиболее влиятельных представителей украинской власти, курируя внешнеполитическое направление, переговоры с западными партнёрами и вопросы международной военной помощи. После отставки на фоне антикоррупционного расследования в отношении него были возбуждены уголовные дела, сам Ермак отверг все обвинения.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Биография Андрея Ермака
Андрей Борисович Ермак — известный украинский политик и юрист, бывший глава Офиса президента Украины. Он активно участвовал в политической жизни страны, сопровождал президента в международных переговорах и курировал вопросы национальной безопасности — до попадания в коррупционный скандал. Собрали главное из его биографии.
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