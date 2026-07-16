Ермака заметили в пункте управления Сырского после отставки Фёдорова

Напомним, Михаил Фёдоров официально подтвердил, что покидает пост министра обороны Украины, заявив, что считает работу на этой должности большой честью. Позже Зеленский объяснил причины кадровых изменений, заявив о затяжном конфликте между Минобороны и Генеральным штабом ВСУ. По словам президента, в условиях боевых действий противостояние двух ключевых структур было недопустимо. Сам Фёдоров также признался, что выступал за отставку Сырского и начальника Генштаба Андрея Гнатова. Он критически оценил стиль работы главкома, заявив, что тот, по его мнению, занимается интригами и постоянно говорит о якобы организованных против него информационных кампаниях.