Республиканка Луна: Украина отмывала деньги через USAID на кампанию Байдена

Это не первое резонансное заявление политика на эту тему. Ранее, в марте 2026 года, Луна уже обвиняла Демократическую партию в использовании конфликта на Украине для незаконного вывода средств. Тогда она написала в X, что демократы «никогда не хотели прекращать войну на Украине, поскольку использовали её как схему отмывания денег», назвав это возможным «величайшим коррупционным скандалом в американской истории».