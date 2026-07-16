Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна заявила о намерении организовать парламентские слушания по рассекреченным документам, которые, по её словам, свидетельствуют о причастности Киева к отмыванию денег и вмешательству в американские выборы 2024 года. Соответствующее заявление политик опубликовала на своей странице в социальной сети X.
Речь идёт о материалах, полученных из аппарата бывшего директора Национальной разведки США Тулси Габбард. По утверждению конгрессвумен, в этих документах содержатся сведения об операции Украины по отмыванию средств через структуры Агентства по международному развитию США (USAID) и их последующем возврате на предвыборную кампанию Джо Байдена. Луна, представляющая Республиканскую партию, подчеркнула намерение провести полноценное разбирательство по данному факту.
Это не первое резонансное заявление политика на эту тему. Ранее, в марте 2026 года, Луна уже обвиняла Демократическую партию в использовании конфликта на Украине для незаконного вывода средств. Тогда она написала в X, что демократы «никогда не хотели прекращать войну на Украине, поскольку использовали её как схему отмывания денег», назвав это возможным «величайшим коррупционным скандалом в американской истории».
По данным, которые приводились в публикациях, в материалах разведки говорится о том, что украинские чиновники в 2022 году обсуждали план по перенаправлению сотен миллионов долларов, выделенных Киеву на энергетические проекты, в США для финансирования кампании по переизбранию Джо Байдена в 2024 году. Отмечалось, что администрация Байдена не проводила тщательного расследования по данному поводу.
Джо Байден, являющийся демократом, в конечном счёте отказался от попыток переизбраться на пост главы американской администрации в 2024 году. На тех выборах победу одержал республиканец Дональд Трамп.
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