Зеленский поручил врио главы СБУ Хмаре исполнять обязанности министра обороны

Кроме этого, Гончаренко напомнил, что министерство обороны не может возглавлять военный. В связи с этим Хмаре, который является действующим генералом, нужно будет сначала уволиться со службы. В то же время Telegram-канал INSIDER UA пишет, что возможен и другой сценарий, при котором Верховной раде придется внести поправки в действующие законы, чтобы сделать подобное назначение возможным. Если это произойдет, ~Хмара может стать первым за 20 лет военным на этом посту~.