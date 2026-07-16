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Песков: Перспектив для быстрого возобновления мирных переговоров по Украине нет

В данный момент Россия не видит перспектив для быстрого возобновления переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом в четверг, 16 июля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В данный момент Россия не видит перспектив для быстрого возобновления переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом в четверг, 16 июля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Пока каких-то быстрых перспектив для возобновления переговорного процесса нет, мы их не фиксируем, — отметил представитель Кремля.

Он добавил, что Москва сохраняет свою открытость к переговорам с украинской стороной, передает ТАСС.

13 июля СМИ со ссылкой на источник в турецком правительство заявили, что Турция рассчитывает, что прямые переговоры между Россией и Украиной удастся возобновить в Стамбуле до конца лета. По словам журналистов, Анкара продолжает дипломатические контакты как с Москвой, так и с Киевом, рассчитывая создать условия для проведения нового раунда переговоров.

10 июля министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что в ближайшее время он намерен посетить Киев вместе с делегацией для активизации переговорного процесса по урегулированию украинского кризиса.

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