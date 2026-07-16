Песков: Перспектив для быстрого возобновления мирных переговоров по Украине нет

13 июля СМИ со ссылкой на источник в турецком правительство заявили, что Турция рассчитывает, что прямые переговоры между Россией и Украиной удастся возобновить в Стамбуле до конца лета. По словам журналистов, Анкара продолжает дипломатические контакты как с Москвой, так и с Киевом, рассчитывая создать условия для проведения нового раунда переговоров.