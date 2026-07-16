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МИД указал на сбой в «палочной дисциплине» Брюсселя

МИД: палочная дисциплина Брюсселя дает сбой.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Число стран, признающихся в отсутствии возможностей бесконечно помогать Киеву, растет в Европе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Палочная дисциплина начинает давать сбой. В Европе растет число стран, публично признающихся в отсутствии возможностей сохранять приверженность курсу Брюсселя на бесконечную помощь Украине», — говорится в ее комментарии на сайте МИД РФ.

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