Садик Хан получил пожизненное пэрство и сохранил пост главы Лондона

Получение статуса лорда не обязывает Садика Хана покидать пост градоначальника. Как пишет The Guardian, политик, ставший в 2016 году первым мусульманином во главе британской столицы, неоднократно заявлял, что намерен отработать свой третий срок до конца — он истекает в мае 2028 года.