Садик Хан получил пожизненное пэрство и сохранил пост главы Лондона

Аппарат премьер-министра Великобритании обнародовал список новых членов палаты лордов, который был сформирован по предложению парламентских партий и утверждён монархом. В перечень из 26 человек вошёл действующий мэр Лондона сэр Садик Хан. Его кандидатуру внёс уходящий глава правительства сэр Кир Стармер.
Получение статуса лорда не обязывает Садика Хана покидать пост градоначальника. Как пишет The Guardian, политик, ставший в 2016 году первым мусульманином во главе британской столицы, неоднократно заявлял, что намерен отработать свой третий срок до конца — он истекает в мае 2028 года.
Одновременно с этим членство в верхней палате парламента открывает перед Ханом возможность занять министерскую должность в новом правительстве. Кабинет министров возглавит Энди Бёрнем, который официально вступит в должность в ближайший понедельник, 20 июля.
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