Дмитриев заявил, что коррупция Байдена лежит в основе конфликта на Украине

Также ранее Дмитриев назвал «возможной плохой новостью» для экс-лидеров США Барака Обамы и Джо Байдена слухи о предстоящем выступлении главы государства Дональда Трампа. Так он прокомментировал информацию о том, что президент США может представить рассекреченные доклады разведки об иностранном вмешательстве в американские выборы.