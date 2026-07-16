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Дмитриев заявил, что коррупция Байдена лежит в основе конфликта на Украине

Коррупция бывшего президента США Джо Байдена лежит в основе украинского конфликта. Об этом в четверг, 16 июля, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Коррупция бывшего президента США Джо Байдена лежит в основе украинского конфликта. Об этом в четверг, 16 июля, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

— Коррупция Байдена лежит в основе украинского конфликта. Просто спросите Хантера (сын экс-президента США — прим. «ВМ»), — написал он в социальной сети X.

Так Дмитриев прокомментировал заявление американской конгрессвумен Анны Паулины Луны о планах инициировать слушания по отмыванию денег Украиной и поддержке Киевом кампании Джо Байдена на выборах президента Соединенных Штатов в 2024 году.

Также ранее Дмитриев назвал «возможной плохой новостью» для экс-лидеров США Барака Обамы и Джо Байдена слухи о предстоящем выступлении главы государства Дональда Трампа. Так он прокомментировал информацию о том, что президент США может представить рассекреченные доклады разведки об иностранном вмешательстве в американские выборы.

В июне наркологический диспансер в Лос-Анджелесе Peak Path Health взял на работу Хантера Байдена в качестве советника и исполнительного директора его фонда.

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