Коррупция бывшего президента США Джо Байдена лежит в основе украинского конфликта. Об этом в четверг, 16 июля, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
— Коррупция Байдена лежит в основе украинского конфликта. Просто спросите Хантера (сын экс-президента США — прим. «ВМ»), — написал он в социальной сети X.
Так Дмитриев прокомментировал заявление американской конгрессвумен Анны Паулины Луны о планах инициировать слушания по отмыванию денег Украиной и поддержке Киевом кампании Джо Байдена на выборах президента Соединенных Штатов в 2024 году.
Также ранее Дмитриев назвал «возможной плохой новостью» для экс-лидеров США Барака Обамы и Джо Байдена слухи о предстоящем выступлении главы государства Дональда Трампа. Так он прокомментировал информацию о том, что президент США может представить рассекреченные доклады разведки об иностранном вмешательстве в американские выборы.
В июне наркологический диспансер в Лос-Анджелесе Peak Path Health взял на работу Хантера Байдена в качестве советника и исполнительного директора его фонда.