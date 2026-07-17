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Лукашенко призвал артистов не лезть в политику

ВИТЕБСК, 16 июл — Sputnik. Творческим работникам нужно делать свое дело, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на открытии XXXV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», передает корреспондент Sputnik.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

Да не лезьте вы в эту политику, черт бы ее побрал.

сказал Лукашенко

Глава государства также подчеркнул, что сейчас искусство очень необходимо «нашей славянской земле». Он заверил, что, где бы не были артисты, в Африке или Америке, либо же в Евразии, нужно знать, что Беларусь — это мирный островок.

«Где вы найдете всегда, як у нас кажуць, прытулак, где вы всегда найдете площадку для того, чтобы на весь мир заявить, что искусство — это есть мир», — сказал Лукашенко.

Во время церемонии открытия фестиваля Президент также принял подарок от людей искусства — букет из 35 васильков в честь юбилейного «Славянского базара». Глава государства напомнил, что по закону все подарки, которые преподносят президенту, являются достоянием страны.

«Они не могут быть моими личными подарками за исключением личных вещей», — пояснил Александр Лукашенко.

Он признался, что сначала хотел оставить 35 васильков в Витебске, потом подумал, что можно «повыше его (букет — Sputnik) поднять». В итоге президент решил, что цветы займут достойное место или во Дворце Независимости, или в новом музее, который строится рядом.

«Мы найдем хорошее место, потому что это знаковый момент», — заверил глава государства.

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