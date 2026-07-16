FT: оператор телесуфлера Трампа незаконно делал ставки на слова из речей президента

Регуляторы в США начали следствие в отношении Габриэля Переса, долгое время работающего оператором телесуфлера президента США Дональда Трампа. Переса подозревают в том, что он, зная, о чем будет говорить президент, делал ставки на слова, которые будут или не будут произнесены в речи. Ставки делались на так называемом рынке упоминаний на платформе Kalshi. Об этом сообщает Financial Times (FT).