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FT: оператор телесуфлера Трампа незаконно делал ставки на слова из речей президента

Регуляторы в США начали следствие в отношении Габриэля Переса, долгое время работающего оператором телесуфлера президента США Дональда Трампа. Переса подозревают в том, что он, зная, о чем будет говорить президент, делал ставки на слова, которые будут или не будут произнесены в речи. Ставки делались на так называемом рынке упоминаний на платформе Kalshi. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Регуляторы в США начали следствие в отношении Габриэля Переса, долгое время работающего оператором телесуфлера президента США Дональда Трампа. Переса подозревают в том, что он, зная, о чем будет говорить президент, делал ставки на слова, которые будут или не будут произнесены в речи. Ставки делались на так называемом рынке упоминаний на платформе Kalshi. Об этом сообщает Financial Times (FT).

По информации источников газеты, в начале марта аналитики и участники рынка обратили внимание на подозрительную активность одного из аккаунтов, владелец которого делал ставки на слова, упоминания стран, экономические термины и политические лозунги в предстоящих речах американского президента.

Затем свое расследование начала и компания Kalshi. Информацию о подозрительных ставках передали регулятору — Комиссии по торговле товарными фьючерсами. Аккаунт был заморожен. По словам юрисконсульта компании Роберта Денолта, на своих ставках Габриэль Перес незаконно заработал как минимум $90 тыс. Платформа запрещает делать ставки, основанные на непубличной информации, полученной игроками в связи с их работой.

По информации газеты, господин Перес работает оператором телесуфлера Дональда Трампа с 2016 года. В настоящее время он «активно сотрудничает» с органами, ведущими расследование.

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