В Белом доме рассказали, чему будет посвящено обращение Трампа

Обращение американского лидера Дональда Трампа к жителям США будет посвящено предполагаемому иностранному вмешательству в выборы, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«В 21:00 по времени восточного побережья (04:00 по Москве 17 июля — прим. ред.) президент Трамп выступит с большим обращением к согражданам, посвященным защите неприкосновенности наших выборов», — приводит ТАСС слова Каролин Левитт.
Дональд Трамп анонсировал обращение к согражданам 13 июля. По данным CBS, президент планирует заявить о якобы вмешательстве Китая в ход американских выборов. При этом телеканал не уточнил, о каких именно выборах может пойти речь.