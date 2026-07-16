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В Белом доме рассказали, чему будет посвящено обращение Трампа

В Белом доме рассказали, что Дональд Трамп выступит с обращением к согражданам, посвященным защите неприкосновенности выборов в США.

Источник: Аргументы и факты

Обращение американского лидера Дональда Трампа к жителям США будет посвящено предполагаемому иностранному вмешательству в выборы, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«В 21:00 по времени восточного побережья (04:00 по Москве 17 июля — прим. ред.) президент Трамп выступит с большим обращением к согражданам, посвященным защите неприкосновенности наших выборов», — приводит ТАСС слова Каролин Левитт.

Дональд Трамп анонсировал обращение к согражданам 13 июля. По данным CBS, президент планирует заявить о якобы вмешательстве Китая в ход американских выборов. При этом телеканал не уточнил, о каких именно выборах может пойти речь.

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