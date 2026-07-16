Сможет ли личный адвокат Трампа стать генпрокурором США

Бланш стал временно исполняющим министра юстиции 2 апреля, после того как Трамп отправил в отставку прежнюю главу ведомства Пэм Бонди. До этого Бланш почти год занимал должность ее заместителя. В июне Трамп официально выдвинул его на должность руководителя ведомства. Утверждение Бланша может стать одной из самых напряженных кадровых баталий второго срока Трампа — как из-за фигуры самого кандидата, так и из-за многочисленных скандалов вокруг Минюста.
Как Бланш вошел в ближний круг Трампа.
Тодд Бланш родился в 1974 году в пригороде Денвера (штат Колорадо). Получив степень бакалавра по публичной политике в Американском университете в Вашингтоне, он продолжил юридическое образование в Бруклинской школе права, где учился по вечерам, одновременно работая помощником юриста (paralegal) в прокуратуре Южного округа Нью-Йорка. В 2003 году он окончил школу с отличием, после чего стажировался на должности рядового сотрудника в Апелляционном суде второго округа США.
С 2006 по 2014 год он работал помощником прокурора в прокуратуре Южного округа Нью-Йорка, дослужившись до соруководителя подразделения по насильственным преступлениям. В его активе — дела о рэкете, коррупции, мошенничестве и убийствах. В 2014 году он ушел в частную практику: сначала стал партнером в юридической фирме WilmerHale, а в 2017 году перешел в Cadwalader, Wickersham & Taft — одну из старейших и уважаемых фирм Уолл-стрит, где возглавил практику защиты по делам о преступлениях «белых воротничков».
Поворотным в карьере Бланша стал 2023 год. Тогда он уже успешно защитил в суде двух приближенных Дональда Трампа — бывшего руководителя предвыборного штаба Пола Манафорта и советника Бориса Эпштейна — они и рекомендовали Бланша 45-му президенту, которому грозило уголовное преследование по делу о подлоге финансовой документации, призванном скрыть выплаты порноактрисе Сторми Дэниелс в обмен на ее молчание. Ради нового клиента Бланш оставил должность в Cadwalader и основал собственную юридическую фирму Blanche Law. Коллеги расценили его шаг как серьезный карьерный риск: у Трампа сложилась репутация клиента, который часто меняет адвокатов и не всегда аккуратно рассчитывается с ними. В прощальном письме коллегам по Cadwalader Бланш отметил, что не мог упустить возможность представлять интересы такого высокопоставленного клиента.
В итоге Бланш возглавил защиту Трампа сразу по трем громким делам. В «деле Сторми Дэниелс» он выступал главным адвокатом. В мае 2024 года присяжные признали Трампа виновным по всем 34 эпизодам фальсификации деловой отчетности. Формально процесс защита проиграла, но в январе 2025-го, незадолго до второй инаугурации Трампа, судья приговорил его к «безусловному освобождению». Это означало, что у Трампа будет судимость, но он не понесет никакого наказания, даже условного. Два других дела, которые также вел Бланш: о хранении Трампом секретных документов в Мар-а-Лаго и о его попытках повлиять на итоги президентских выборов 2020 года в Вашингтоне, — были прекращены после победы республиканца на выборах 2024 года. В обоих случаях стратегия защиты строилась на максимальном затягивании процессов.
Несмотря на обвинительный вердикт по делу Сторми Дэниэлс, Трамп остался крайне доволен работой своих юристов. Бланш получил должность заместителя генпрокуратура, а другой адвокат Эмиль Бове был назначен судьей в Апелляционном суде третьего округа США. Назначая Бланша врио генпрокурора, Трамп назвал его «весьма талантливым и уважаемым специалистом в области права». На последовавшей за этим пресс-конференции Бланш поблагодарил президента за оказанное доверие и добавил: «Я люблю вас, сэр».
Почему кандидатура Бланша может провалиться.
Главным уязвимым местом Бланша служит именно его близость к Трампу. Должность генерального прокурора традиционно предполагает максимальную независимость от Белого дома, вплоть до готовности расследовать действия главы государства. На слушаниях в Сенате республиканец Джон Кеннеди прямо спросил Бланша, дружен ли он с Трампом. Тот ответил: «Я его адвокат», — но тут же поправился: «Был его адвокатом». Сенатор-демократ Дик Дурбин подверг Бланша жесткой критике, заявив, что за полтора года работы в Минюсте тот доказал: он по‑прежнему остается личным адвокатом Трампа. «Вся ваша деятельность на этом посту сводится к четырем словам, сказанным вами президенту: “Я люблю вас, сэр…” Эта страна заслуживает генерального прокурора, который любит Конституцию больше, чем любого отдельно взятого президента», — подчеркнул Дурбин.
В марте 2026 года Бланш похвастался на конференции консерваторов CPAC в Техасе, что «зачистил» Минюст от сотрудников, причастных к уголовному преследованию Трампа. Месяцем ранее его помощник Акаш Сингх заявил сотрудникам 93 прокуратур, что их «главный клиент» — это президент США.
Перед нынешними слушаниями группа из более чем тысячи бывших работников Минюста США направила в юридический комитет сената письмо с просьбой не утверждать Бланша в должности. За время его пребывания на руководящих постах ведомство покинули 16 тыс. человек, включая примерно четверть всех работавших там юристов, говорится в документе. Сотни из них были уволены лично Бланшем — и, как утверждается, в том числе из-за родственных связей с противниками президента. В результате, по словам бывших сотрудников, в Минюсте воцарилась «культура страха».
Сенаторы не обошли вниманием и факт, что после возвращения Трампа в Белый дом Минюст инициировал или возобновил расследования против неугодных президенту фигур — экс-директора ФБР Джеймса Коми, генпрокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс, бывшего главы ЦРУ Джона Бреннана, экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона, председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, бывшей помощницы Белого дома и ключевой свидетельницы по делу о штурме Капитолия Кэсседи Хатчинсон, а также правозащитной организации Southern Poverty Law Center и используемой демократами платформы для сбора пожертвований ActBlue. «Это бросает тень на любые разговоры о независимости», — заявил сенатор-демократ Кори Букер.
Сенаторы также подробно остановились на скандале вокруг созданного в мае 2026 года так называемого Anti-Weaponization Fund («Фонда против политизации правосудия»), который сумел аккумулировать около $1,776 млрд. Фонд был учрежден в рамках внесудебного урегулирования иска Трампа к Налоговой службе США (IRS) из-за утечки данных его налоговых деклараций и позиционировался как механизм для выплаты компенсаций пострадавшим от действий предыдущей администрации США. Однако Бланш не исключал выплат из него участникам событий 6 января 2021 года, включая осужденных за нападения на полицейских. Это вызвало резкую критику как демократов, так и части республиканцев. Двое полицейских, защищавших здание конгресса в тот день, подали иск против фонда. 2 июня Бланш объявил об отказе от дальнейшей реализации этого проекта. На слушаниях сенаторы обратили внимание, что Трамп письменно не подтвердил согласие с прекращением работы фонда. Бланш ответил, что хотя юристы президента теоретически могут обвинить Минюст в нарушении соглашения, подобных претензий сейчас момент нет. На предложение законодательно закрепить прекращение фонда, он заявил, что Министерство юстиции готово поддержать такую инициативу.
Другой острой темой стала публикация Минюстом материалов по делу Джеффри Эпштейна. Документы были обнародованы с опозданием относительно установленного Конгрессом срока и со значительными купюрами. Но в ряде случаев в них остались видимыми имена жертв или сведения, позволяющие идентифицировать их личности. Бланш признал допущенные ошибки и взял на себя ответственность за них, подчеркнув, что при обнаружении проблем документы оперативно снимались и исправлялись. Отдельной критике со стороны сенаторов-демократов подверглось решение о переводе пособницы Эпштейна Гислейн Максвелл в тюрьму с более мягкими условиями содержания, последовавшее после того, как она в показаниях Бланшу заявила о непричастности Трампа к преступлениям Эпштейна.
Исход комитетского голосования по кандидатуре Бланша, как отмечает CNN, зависит от двух сенаторов-республиканцев, которым «нечего терять», — Джона Корнина, проигравшего республиканские праймериз ставленнику Трампа и вскоре покидающего сенат, и Тома Тиллиса, решившего уйти на пенсию по истечении срока в январе 2027 года. Тиллис склоняется к поддержке Бланша, а Корнин еще не определился. Если хотя бы один из них проголосует против, назначение Бланша сорвется. Если же комитет поддержит его кандидатуру, она будет вынесена на голосование всего сената, где у республиканцев сейчас большинство.