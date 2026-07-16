Сможет ли личный адвокат Трампа стать генпрокурором США

Сенаторы также подробно остановились на скандале вокруг созданного в мае 2026 года так называемого Anti-Weaponization Fund («Фонда против политизации правосудия»), который сумел аккумулировать около $1,776 млрд. Фонд был учрежден в рамках внесудебного урегулирования иска Трампа к Налоговой службе США (IRS) из-за утечки данных его налоговых деклараций и позиционировался как механизм для выплаты компенсаций пострадавшим от действий предыдущей администрации США. Однако Бланш не исключал выплат из него участникам событий 6 января 2021 года, включая осужденных за нападения на полицейских. Это вызвало резкую критику как демократов, так и части республиканцев. Двое полицейских, защищавших здание конгресса в тот день, подали иск против фонда. 2 июня Бланш объявил об отказе от дальнейшей реализации этого проекта. На слушаниях сенаторы обратили внимание, что Трамп письменно не подтвердил согласие с прекращением работы фонда. Бланш ответил, что хотя юристы президента теоретически могут обвинить Минюст в нарушении соглашения, подобных претензий сейчас момент нет. На предложение законодательно закрепить прекращение фонда, он заявил, что Министерство юстиции готово поддержать такую инициативу.