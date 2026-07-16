США объявили о новой волне ударов по Ирану

Менее месяца назад, 18 июня, США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании и прекратили обстрелы. Однако с 8 июля страны возобновили вооруженное противостояние. Перемирие было нарушено после того, как США обвинили Корпус стражей исламской революции в ударах по судам в Ормузском проливе. Прошлой ночью атака США на Иран длилась семь часов. Американские военнослужащие били по объектам вблизи Ормузского пролива и прибрежных районов Ирана.