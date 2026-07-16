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AT: Париж ждет, что ЕС оплатит французские истребители для Киева

Достигнутая на встрече «коалиции желающих» сделка между Францией и Украиной может не состояться из-за проблем с финансированием.

Достигнутая на встрече «коалиции желающих» сделка между Францией и Украиной может не состояться из-за проблем с финансированием. Об этом сообщает издание Asia Times.

По информации авторов материала, соглашение являлось частью политической стратегии французского лидера Эммануэля Макрона, который стремился показать более активную позицию Парижа в поддержке Киева. При этом, как отмечает издание, в Елисейском дворце рассчитывают, что расходы на военные поставки покроет Евросоюз.

Однако не все страны ЕС готовы финансировать закупки именно французской продукции, пишет Asia Times. Это ставит под сомнение реализацию договоренностей, достигнутых 13 июля в Париже.

Тогда Владимир Зеленский получил принципиальное согласие на приобретение 16 истребителей Rafale, а также устные договоренности о поставках зенитных ракетных систем SAMP/TNG и передаче лицензий на производство вооружений.

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