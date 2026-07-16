АТОР прокомментировала сообщения о возможном введении виз в Черногорию

Там также отметили, что в случае введения виз спрос будет зависеть от условий нового режима. Если потребуется оформление виз по принципу Шенгенского соглашения, темпы бронирований могут существенно снизиться, тогда как упрощенный порядок оформления, по оценке туроператора, практически не повлияет на продажи.