АТОР прокомментировала сообщения о возможном введении виз в Черногорию

Российские туроператоры не получали официальной информации о возможном введении визового режима для граждан России при поездках в Черногорию. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Ранее черногорский портал DAN со ссылкой на источник сообщил, что визовый режим для россиян может быть введен с 1 октября.
В туристическом холдинге «Русский Экспресс» сообщили, что туристы продолжают бронировать туры в Черногорию, преимущественно с заездами до октября включительно. Интерес к направлению, по данным компании, этим летом на 91% выше, чем годом ранее.
Там также отметили, что в случае введения виз спрос будет зависеть от условий нового режима. Если потребуется оформление виз по принципу Шенгенского соглашения, темпы бронирований могут существенно снизиться, тогда как упрощенный порядок оформления, по оценке туроператора, практически не повлияет на продажи.
О том, что правительство Черногории могут в ближайшее время принять решение о введении визового режима для граждан России и Белоруссии, DAN сообщил сегодня, 16 июля. По данным портала, этот шаг станет частью приведения визовой политики Черногории в соответствие с требованиями Евросоюза.
Черногория подала заявку на вступление в Евросоюз в 2008 году, получила статус кандидата в 2010-м, а переговоры о членстве начались в 2012 году. Власти рассчитывают присоединиться к ЕС в 2028 году.
Ранее власти страны заявляли о намерении привести визовые правила в соответствие с нормами ЕС, при этом отмечали, что откладывают введение виз из-за зависимости туристической отрасли от российских граждан.
Сейчас россияне могут находиться в Черногории без визы до 30 дней.
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