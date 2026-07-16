Никарагуа разорвала дипломатические отношения с Италией

«Италия продолжит требовать, чтобы Казимирри ответил перед итальянской судебной системой за преступления, в которых он был признан виновным, как это уже было запрошено в резолюции Европейского парламента», — заявил министр, добавив, что это требование будет отстаиваться «из уважения к памяти жертв терроризма и принципам справедливости».