Никарагуа разорвала дипломатические отношения с Италией

Власти Никарагуа объявили о разрыве дипломатических отношений с Италией. Об этом говорится в соответствующем заявлении министерства иностранных дел республики.
Во внешнеполитическом ведомстве Никарагуа сообщили, что решение принято в ответ на «необоснованные, агрессивные и безответственные заявления» министра иностранных дел Италии Антонио Таяни, который, по версии ведомства, оскорбил народ и правительство страны «европейской надменностью».
Ранее Таяни, выступая на форуме в Мадриде, заявил, что у Италии нет ничего общего «с видением экстремистских правительств», в том числе правительства Никарагуа. Он также обвинил Манагуа в предоставлении убежища бывшему участнику итальянской террористической организации «Красные бригады» Алессио Казимирри.
После этого посольство Италии в Манагуа получило ноту протеста от властей Никарагуа.
В заявлении подчеркивается, что разрыв дипломатических отношений является «решительным выражением суверенитета и национального достоинства» Никарагуа.
При этом в МИД отметили, что ранее отношения с итальянскими властями строились на взаимном уважении и понимании, а также выразили сожаление в связи с произошедшим и надежду на улучшение отношений в будущем.
Таяни, в свою очередь, сообщил, что не изменит свою позицию после решения Никарагуа, а также о намерении Рима продолжит добиваться экстрадиции Казимирри.
«Италия продолжит требовать, чтобы Казимирри ответил перед итальянской судебной системой за преступления, в которых он был признан виновным, как это уже было запрошено в резолюции Европейского парламента», — заявил министр, добавив, что это требование будет отстаиваться «из уважения к памяти жертв терроризма и принципам справедливости».
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».