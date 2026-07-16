Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Никарагуа разорвала дипломатические отношения с Италией

Власти Никарагуа объявили о разрыве дипломатических отношений с Италией.

Источник: РБК

Власти Никарагуа объявили о разрыве дипломатических отношений с Италией. Об этом говорится в соответствующем заявлении министерства иностранных дел республики.

Во внешнеполитическом ведомстве Никарагуа сообщили, что решение принято в ответ на «необоснованные, агрессивные и безответственные заявления» министра иностранных дел Италии Антонио Таяни, который, по версии ведомства, оскорбил народ и правительство страны «европейской надменностью».

Ранее Таяни, выступая на форуме в Мадриде, заявил, что у Италии нет ничего общего «с видением экстремистских правительств», в том числе правительства Никарагуа. Он также обвинил Манагуа в предоставлении убежища бывшему участнику итальянской террористической организации «Красные бригады» Алессио Казимирри.

После этого посольство Италии в Манагуа получило ноту протеста от властей Никарагуа.

В заявлении подчеркивается, что разрыв дипломатических отношений является «решительным выражением суверенитета и национального достоинства» Никарагуа.

При этом в МИД отметили, что ранее отношения с итальянскими властями строились на взаимном уважении и понимании, а также выразили сожаление в связи с произошедшим и надежду на улучшение отношений в будущем.

Таяни, в свою очередь, сообщил, что не изменит свою позицию после решения Никарагуа, а также о намерении Рима продолжит добиваться экстрадиции Казимирри.

«Италия продолжит требовать, чтобы Казимирри ответил перед итальянской судебной системой за преступления, в которых он был признан виновным, как это уже было запрошено в резолюции Европейского парламента», — заявил министр, добавив, что это требование будет отстаиваться «из уважения к памяти жертв терроризма и принципам справедливости».

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».