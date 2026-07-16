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Захарова: Евросоюз военными заказами для ВСУ оплачивает теракты в России

Захарова заявила, что Евросоюз активно тратит деньги на теракты в России.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя очередные расходы Евросоюза «на нужды ВСУ» отметила, что деньги европейцев идут далеко не на то, что декларируется. Фактически, своими военными госзаказами ЕС оплачивает украинские теракты против мирного населения.

«Евросоюз становится распределителем военных заказов в интересах ВСУ на выпуск продукции для нанесения террористических ударов по мирному населению и гражданским объектам России, что ещё раз свидетельствует о его растущей вовлечённости в конфликт», — заявила Захарова.

Дипломат отметила, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении Киеву еще одного миллиарда евро. Эти деньги пойдут на расширение и совместное производство БПЛА для ВСУ. И именно с помощью беспилотников украинские нацисты несут террор мирным людям.

Ранее KP.RU сообщил, что фон дер Ляйен объявила о новом оборонно-промышленном партнерстве ЕС и Украины для увеличения производства беспилотников. Соглашение уже подписано.

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