Захарова: Евросоюз военными заказами для ВСУ оплачивает теракты в России

«Евросоюз становится распределителем военных заказов в интересах ВСУ на выпуск продукции для нанесения террористических ударов по мирному населению и гражданским объектам России, что ещё раз свидетельствует о его растущей вовлечённости в конфликт», — заявила Захарова.