Трамп посетит финальную игру чемпионата мира по футболу

В воскресенье президент США Дональд Трамп планирует присутствовать на финальном матче чемпионата мира по футболу, в котором встретятся сборные Испании и Аргентины. Об этом в четверг заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«Президент отправится в Нью-Йорк, чтобы принять участие в приеме FIFA в Trump Tower, а затем посетит матч чемпионата мира между Испанией и Аргентиной», — сообщила Левитт журналистам во время брифинга в Белом доме.
Она также отметила, что нынешний чемпионат мира по футболу, по ее мнению, «оказался самым массовым, наиболее защищенным и самым результативным турниром за всю историю проведения подобных соревнований в Соединенных Штатах».