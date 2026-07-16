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Трамп посетит финальную игру чемпионата мира по футболу

Президент США посетит финальную игру чемпионата мира по футболу в воскресенье между сборными Испании и Аргентины.

Источник: Аргументы и факты

В воскресенье президент США Дональд Трамп планирует присутствовать на финальном матче чемпионата мира по футболу, в котором встретятся сборные Испании и Аргентины. Об этом в четверг заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Президент отправится в Нью-Йорк, чтобы принять участие в приеме FIFA в Trump Tower, а затем посетит матч чемпионата мира между Испанией и Аргентиной», — сообщила Левитт журналистам во время брифинга в Белом доме.

Она также отметила, что нынешний чемпионат мира по футболу, по ее мнению, «оказался самым массовым, наиболее защищенным и самым результативным турниром за всю историю проведения подобных соревнований в Соединенных Штатах».

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