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Захарова заявила о сбое «палочной дисциплины» ЕС по помощи Киеву

В Европе растет число стран, которые публично признаются в отсутствии возможностей оказывать бесконечную помощь Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя саммит Украина — Юго-Восточная Европа.

Источник: РБК

В Европе растет число стран, которые публично признаются в отсутствии возможностей оказывать бесконечную помощь Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя саммит Украина — Юго-Восточная Европа. Заявление опубликовано на сайте МИДа.

По ее мнению, цель таких саммитов ЕС — «принуждение балканских и других государств демонстрировать лояльность милитаристским устремлениями евроатлантических кругов».

«Но “палочная” дисциплина начинает давать сбой. В Европе растет число стран, публично признающихся в отсутствии возможностей сохранять приверженность курсу Брюсселя на бесконечную помощь Украине. Становится очевидной и несостоятельность множащихся региональных форматов по продвижению трещащего по швам проекта “анти-Россия”, — сказала Захарова.

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