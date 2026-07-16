Зеленский уволил главу военной администрации Киева

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Тимура Ткаченко с должности начальника Киевской городской военной администрации. Документ опубликован на сайте Зеленского.
На этом посту Ткаченко находился с 2024 года, до этого он работал в мэрии Киева и был поочередно заместителем министров стратегических отраслей промышленности и развития общин и территорий.
Украинские СМИ связывают отставку Ткаченко с тем, что он не смог в достаточной степени составить оппозицию мэру Киева Виталию Кличко, с которым у Зеленского давний конфликт. По мнению СМИ, эту должность может занять бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко.
Также Зеленский подписал указы о снятии с должностей главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, которого парламент утвердил на должность министра по делам ветеранов, и главы Киевской областной военной администрации Николая Калашника, ставшего министром по восстановлению, инфраструктуре и транспорту.
Исполнять обязанности главы Николаевской ОВА будет первый заместитель Кима Георгий Решетилов, Киевской — первый заместитель Калашника Руслан Олейник.