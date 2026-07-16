В Венгрии началось расследование связей Сийярто с Россией

При этом премьер-министр отметил, что не хочет раскрывать подробности «этого разбирательства и предвосхищать его исход». По его словам, в деле фигурируют многочисленные документы с гостайнами, касающимися внешней политики. «Как только появится что-то, чем можно будет поделиться, мы это обнародуем», — пообещал Петер Мадьяр.