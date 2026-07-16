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В Венгрии началось расследование связей Сийярто с Россией

Правительство Венгрии начало расследование контактов бывшего министра иностранных дел Петера Сийярто с Россией. Об этом на пресс-конференции в Будапеште заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, передает ТАСС.

Правительство Венгрии начало расследование контактов бывшего министра иностранных дел Петера Сийярто с Россией. Об этом на пресс-конференции в Будапеште заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, передает ТАСС.

Журналисты напомнили господину Мадьяру, что он публично обвинял Петера Сийярто «в сговоре с русским» и говорил о возможной госизмене со стороны бывшего главы МИДа. Петер Мадьяр подтвердил прессе, что «расследование начато».

При этом премьер-министр отметил, что не хочет раскрывать подробности «этого разбирательства и предвосхищать его исход». По его словам, в деле фигурируют многочисленные документы с гостайнами, касающимися внешней политики. «Как только появится что-то, чем можно будет поделиться, мы это обнародуем», — пообещал Петер Мадьяр.

Петер Сийярто возглавлял венгерский МИД с сентября 2014 года. После поражения партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» на выборах в апреле этого года он сохранил парламентский мандат. 15 июля господин Сийярто объявил, что отказывается от депутатского мандата и переходит на высокопоставленную должность в китайскую автомобильную компанию BYD.

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