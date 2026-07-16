Мадьяр потребовал от президента Венгрии уйти в отставку не позже 18 июля

«Если же этот нежелательный сценарий будет реализован, то мы предпримем необходимые шаги в надлежащее время и надлежащим образом», — предупредил премьер. Ранее он открыто угрожал инициировать в парламенте против Шуйока «процедуру отстранения от должности», то есть импичмента. Правительство давало понять, что отказ президента подписать 17-ю поправку и ее безосновательное направление в КС могут быть расценены как серьезное нарушение закона.