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СМИ: Трамп не поддерживает закон о санкциях против РФ

Президент США пока не выражает поддержки новому законопроекту о санкциях против России, сообщает Axios.

Источник: AP 2024

При этом он может подписать документ в память о покойном сенаторе Линдси Грэме*.

Как сообщалось ранее, в Сенате США был предложен обновленный вариант законопроекта, со смягченной экономической составляющей. В частности, максимальная ставка вторичных пошлин для крупнейших покупателей российских энергоресурсов была снижена с 500% до 100%. Документ также предусматривает ряд исключений.

Законопроект вводит санкции в отношении ЦБ, Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка. Также президент должен обеспечить полный запрет на импорт урана, включая продукцию «Росатома».

Что касается самого американского лидера, то он допускает принятие закона о новых санкциях, за которым стоял покойный Грэм*. Однако, по информации New York Times, Трамп не рассматривает утверждение данной инициативы в качестве приоритетной задачи.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.

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