СМИ: Трамп не поддерживает закон о санкциях против РФ

При этом он может подписать документ в память о покойном сенаторе Линдси Грэме*.
Как сообщалось ранее, в Сенате США был предложен обновленный вариант законопроекта, со смягченной экономической составляющей. В частности, максимальная ставка вторичных пошлин для крупнейших покупателей российских энергоресурсов была снижена с 500% до 100%. Документ также предусматривает ряд исключений.
Законопроект вводит санкции в отношении ЦБ, Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка. Также президент должен обеспечить полный запрет на импорт урана, включая продукцию «Росатома».
Что касается самого американского лидера, то он допускает принятие закона о новых санкциях, за которым стоял покойный Грэм*. Однако, по информации New York Times, Трамп не рассматривает утверждение данной инициативы в качестве приоритетной задачи.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.