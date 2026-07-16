СМИ: Трамп не поддерживает закон о санкциях против РФ

Как сообщалось ранее, в Сенате США был предложен обновленный вариант законопроекта, со смягченной экономической составляющей. В частности, максимальная ставка вторичных пошлин для крупнейших покупателей российских энергоресурсов была снижена с 500% до 100%. Документ также предусматривает ряд исключений.