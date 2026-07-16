На Украине второй раз за день прошли митинги против отставки Федорова

В крупных городах Украины второй раз за день прошли митинги против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны. Об этом сообщают местные издания.
Акции возобновились в Киеве, Днепропетровске, Одессе и Львове. В украинской столице участники вышли на центральную улицу с картонными плакатами в поддержку Федорова.
Во Львове собравшиеся скандировали «Зеленский, объясни» и «Сырского долой», требуя отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. В Одессе акция прошла на Дерибасовской улице.
Ранее митинги состоялись в ряде крупных городов Украины. По данным источника, днем в Киеве и Львове на улицы вышли более тысячи человек.
Протесты начались после появления информации о решении Владимира Зеленского не сохранять Федорова на посту главы Минобороны в новом составе правительства. Причиной назывались его разногласия с украинским генералитетом, включая Сырского.
Ранее Зеленский поручил исполняющему обязанности председателя СБУ Евгению Хмаре временно возглавить Минобороны. После необходимых юридических процедур он намерен обратиться в Верховную раду за утверждением Хмары в должности.