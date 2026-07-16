Владимир Соловьев: военный союз с КНР может оставить эскалацию между РФ и НАТО

«Если Китай проанализирует все риски и придет к выводу, что следующей мишенью для капиталистических хищников этого мира, таких, как НАТО, станет именно Китай, то Китай может выступить с предложением о создании военного альянса между КНДР, Китаем, Россией, Беларусью и, возможно, даже Ираном», — пояснил телеведущий. По его мнению, появление такого объединения заставит НАТО пойти на уступки, поскольку ни одна страна не рискнет «проверить возможности этого военного альянса».