Иран отрицает освобождение заключенных США

Сегодня президент США Дональд Трамп сообщил об освобождении американки, которую задержали в Иране в 2024 году. Он поблагодарил Тегеран за этот жест доброй воли в посте в Truth Social. Имя освобожденной гражданки США господин Трамп не раскрыл.