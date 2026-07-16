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Иран отрицает освобождение заключенных США

Судебная власть Ирана отрицает, что республика освобождала каких-либо заключенных США. Пресс-релиз опубликовали иранские СМИ, в том числе агентство Tasnim News.

Судебная власть Ирана отрицает, что республика освобождала каких-либо заключенных США. Пресс-релиз опубликовали иранские СМИ, в том числе агентство Tasnim News.

Сегодня президент США Дональд Трамп сообщил об освобождении американки, которую задержали в Иране в 2024 году. Он поблагодарил Тегеран за этот жест доброй воли в посте в Truth Social. Имя освобожденной гражданки США господин Трамп не раскрыл.

«Не было ни освобождения каких-либо американских заключенных из иранских тюрем, ни обмена», — отмечается в пресс-релизе иранской судебной власти.

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