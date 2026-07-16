Иран отрицает освобождение американских заключенных

Иран отрицает освобождение каких-либо американских заключенных, сообщает агентство Mizan, связанное с судебной властью Исламской Республики.
«Не было ни освобождения каких-либо американских заключенных из иранских тюрем, ни обмена», — прокомментировало агентство слова лидера США Дональда Трампа.
Ранее Дональд Трамп заявил, что Иран разрешил покинуть территорию страны гражданке США, которую задержали в декабре 2024 года. Он выразил благодарность иранским властям за это решение.
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