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Иран отрицает освобождение американских заключенных

Иран отрицает освобождение или обмен американских заключенных.

Источник: Аргументы и факты

Иран отрицает освобождение каких-либо американских заключенных, сообщает агентство Mizan, связанное с судебной властью Исламской Республики.

«Не было ни освобождения каких-либо американских заключенных из иранских тюрем, ни обмена», — прокомментировало агентство слова лидера США Дональда Трампа.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Иран разрешил покинуть территорию страны гражданке США, которую задержали в декабре 2024 года. Он выразил благодарность иранским властям за это решение.

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