Tages-Anzeiger: увольнение Федорова продиктовано страхом Зеленского перед конкурентами

ЖЕНЕВА, 16 июля. /ТАСС/. Увольнение министра обороны Украины Михаила Федорова продиктовано страхом Владимира Зеленского перед усиливающимися политическими конкурентами и стремлением сохранить власть. Такое мнение высказывается в материале швейцарской газеты Tages-Anzeiger.
По оценкам издания, когда речь заходит о внутриполитических процессах на Украине, Зеленский «снова и снова принимает решения, которые нельзя не назвать трусливыми». Эти решения «пронизаны недоверием к прогрессу и заботой о сохранении власти», и увольнение главы Минобороны Михаила Федорова как раз относится к таковым, пишет газета.
Издание полагает, что Зеленский уволил министра не только потому, что «боится могущественных кланов в своей стране», в частности военных, в конфликт с которыми вступил экс-министр, но и потому, что Федоров «стал слишком влиятельным». «Зеленский любит окружать себя партнерами, которые не противоречат ему и в отношении которых он может быть уверен, что они никогда не захотят занять кресло президента», — отмечается в статье.
Причиной для снятия Федорова с поста стали разногласия между ним и украинским генералитетом, в том числе главкомом ВСУ Александром Сырским. На этом фоне в четверг во многих крупных городах Украины были организованы митинги против отставки Федорова. Люди вышли на протесты в Киеве, а также в Днепропетровске, Житомире, Ивано-Франковске, Кривом Роге, Луцке, Львове, Николаеве, Одессе, Полтаве, Тернополе, Харькове, Чернигове и подконтрольном Киеву городе Запорожье. В Киеве и во Львове на улицы вышли более 1 тыс. человек. Позже Зеленский поручил и. о. председателя Службы безопасности Украины Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны.