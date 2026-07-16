Tages-Anzeiger: увольнение Федорова продиктовано страхом Зеленского перед конкурентами

Издание полагает, что Зеленский уволил министра не только потому, что «боится могущественных кланов в своей стране», в частности военных, в конфликт с которыми вступил экс-министр, но и потому, что Федоров «стал слишком влиятельным». «Зеленский любит окружать себя партнерами, которые не противоречат ему и в отношении которых он может быть уверен, что они никогда не захотят занять кресло президента», — отмечается в статье.