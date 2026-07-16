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Защитник сборной Франции Салиба играл на ЧМ-2026 с травмой позвоночника

Защитник сборной Франции Вильям Салиба играл на чемпионате мира по футболу 2026 года с тяжёлой травмой позвоночника.

Защитник сборной Франции Вильям Салиба играл на чемпионате мира по футболу 2026 года с тяжёлой травмой позвоночника.

Как сообщает RMC Sport, повреждение он получил ещё до окончания сезона АПЛ. На мундиале Салиба выходил на поле, принимая обезболивающие.

Но в полуфинале он не выдержал боль и попросил замену.

Сроки его возвращения на поле пока неизвестны.

Полуфинал Франция проиграла Испании — 0:2. Теперь французам предстоит встретиться с Англией в матче за третье место на ЧМ-2026.

Ранее Килиан Мбаппе прокомментировал поражение команды от Испании в полуфинале ЧМ-2026.

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