Защитник сборной Франции Салиба играл на ЧМ-2026 с травмой позвоночника

Защитник сборной Франции Вильям Салиба играл на чемпионате мира по футболу 2026 года с тяжёлой травмой позвоночника.
Как сообщает RMC Sport, повреждение он получил ещё до окончания сезона АПЛ. На мундиале Салиба выходил на поле, принимая обезболивающие.
Но в полуфинале он не выдержал боль и попросил замену.
Сроки его возвращения на поле пока неизвестны.
Полуфинал Франция проиграла Испании — 0:2. Теперь французам предстоит встретиться с Англией в матче за третье место на ЧМ-2026.
Ранее Килиан Мбаппе прокомментировал поражение команды от Испании в полуфинале ЧМ-2026.
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