Бойцы морской пехоты группировки войск «Центр» предотвратили попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы на Добропольском направлении в Донецкой Народной Республике, уничтожив трёх диверсантов.
Об этом РИА Новости рассказал командир роты 61-й гвардейской бригады морской пехоты с позывным Цезарь.
По его словам, группу удалось выявить во время наблюдения за местностью. После проверки с помощью разведывательного беспилотника по противнику нанесли удар FPV-дроном.
Как отметил военнослужащий, диверсанты пытались обойти российские позиции с фланга и выйти в тыл подразделений, однако были своевременно обнаружены.
Ранее штурмовик 237-го полка 76-й дивизии ВДВ в составе группировки войск «Центр» Александр Бочаров рассказал, что российские десантники уничтожили несколько диверсионных групп (ДРГ) ВСУ в населённом пункте Васильевка.