Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец Цезарь: ВС России уничтожили диверсантов ВСУ на Добропольском направлении

Бойцы морской пехоты группировки войск «Центр» предотвратили попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы на Добропольском направлении в Донецкой Народной Республике, уничтожив трёх диверсантов.

Бойцы морской пехоты группировки войск «Центр» предотвратили попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы на Добропольском направлении в Донецкой Народной Республике, уничтожив трёх диверсантов.

Об этом РИА Новости рассказал командир роты 61-й гвардейской бригады морской пехоты с позывным Цезарь.

По его словам, группу удалось выявить во время наблюдения за местностью. После проверки с помощью разведывательного беспилотника по противнику нанесли удар FPV-дроном.

Как отметил военнослужащий, диверсанты пытались обойти российские позиции с фланга и выйти в тыл подразделений, однако были своевременно обнаружены.

Ранее штурмовик 237-го полка 76-й дивизии ВДВ в составе группировки войск «Центр» Александр Бочаров рассказал, что российские десантники уничтожили несколько диверсионных групп (ДРГ) ВСУ в населённом пункте Васильевка.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше