Кадровая чистка в Киеве: Ткаченко, Калашник и Ким лишились постов

Президент Украины Владимир Зеленский произвел кадровые перестановки в руководстве военно-гражданских администраций трех регионов. Соответствующие указы появились на сайте Офиса главы государства.
Своей должности лишился глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, а также руководитель Киевской областной военной администрации Николай Калашник, глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Все трое теперь будут назначены на новые направления работы.
Ткаченко покинул пост главы военной администрации столицы. Калашник, как сообщается, теперь сосредоточится на вопросах восстановления, инфраструктурных проектах и транспорте. Ким получил должность министра по делам ветеранов.
На смену уволенным руководителям уже назначены временно исполняющие обязанности. Киевскую областную военную администрацию возглавил Руслан Олейник. А Николаевской ОВА поручено руководить Георгию Решетилову. Сообщается, что оба указа о назначениях подписаны президентом.
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