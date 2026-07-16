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Дмитриев высказался о получении мэром Лондона дворянского титула

Глава РФПИ задался вопросом, могут ли «члены банд совратителей детей также получить пэрство во имя празднования инклюзивного межкультурализма».

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал получение мэром Лондона Садиком Ханом дворянского титула.

«Могут ли члены банд совратителей детей также получить пэрство во имя празднования инклюзивного межкультурализма?» — написал он в X.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью британскому телеканалу GB News заявил, что из-за бездействия Хана британская столица страдает от высокого уровня преступности. По словам Трампа, руководство Хана, который вступил в должность мэра Лондона в 2016 году, обернулось для города катастрофой.

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