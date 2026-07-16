Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Минфина США Бессент заявил, что его хотели убить в 2025 году

Скотт Бессент заявил, что он стал объектом покушения со стороны «левого активиста».

Источник: Аргументы и факты

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что пережил попытку покушения зимой 2025 года, пишет РИА Новости.

«Я стал объектом покушения со стороны левого активиста с затуманенным сознанием спустя два часа после того, как вступил в должность», — заявил Скотт Бессент в ходе мероприятия в Вашингтоне.

При этом он посоветовал журналистам, которые попытаются представить соответствующую информацию как вымысел, присутствовать на вынесении приговора в августе.

Ранее появилась информация, что американский лидер Дональд Трамп сменил самолет после данных о вероятном покушении.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше