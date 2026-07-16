Глава Минфина США Бессент заявил, что его хотели убить в 2025 году

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что пережил попытку покушения зимой 2025 года, пишет РИА Новости.
«Я стал объектом покушения со стороны левого активиста с затуманенным сознанием спустя два часа после того, как вступил в должность», — заявил Скотт Бессент в ходе мероприятия в Вашингтоне.
При этом он посоветовал журналистам, которые попытаются представить соответствующую информацию как вымысел, присутствовать на вынесении приговора в августе.
Ранее появилась информация, что американский лидер Дональд Трамп сменил самолет после данных о вероятном покушении.