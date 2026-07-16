Захарова прокомментировала отъезд посла ФРГ цитатой из «Мастера и Маргариты»

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что завершающий свою работу в России посол ФРГ Александер Ламбсдорф «не заслужил света». Этой цитатой из произведения Михаила Булгакова дипломат отреагировала на видео в соцсетях посольства Германии, где образ Ламбсдорфа, частью имиджа которого в Москве неизменно являлась шляпа, соотносится с Воландом из романа «Мастер и Маргарита».
Германское посольство в четверг опубликовало видео с ответами Ламбсдорфа на вопросы пресс-службы диппредставительства. Посол, в частности, выразил удивление, что его шляпа стала «таким хитом» в СМИ Германии, и упомянул, что в Москве жил в «чудесном районе недалеко от Патриарших прудов». На это его собеседник из пресс-службы отметил, что герой романа Булгакова Воланд, которого в первой главе книги приняли за немецкого профессора, также изображен в шляпе (в действительности в тексте Булгакова головным убором Воланда при его первом появлении был серый берет).
В ответ на это Захарова разместила в своем Telegram-канале упомянутый фрагмент интервью, сопроводив его музыкальной дорожкой, иллюстрирующей бал у сатаны, которым был Воланд, из сериала «Мастер и Маргарита». «Он не заслужил света», — написала Захарова о после ФРГ, сделав отсылку к одной из финальных глав романа Булгакова.